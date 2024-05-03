كركوك وبغداد.. مصرع شاب بصعقة كهربائية وإنقاذ امرأة حاولت الانتحار بـ"السم"

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الجمعة، بأن شاباً لقي مصرعه بصعقة في سوق وسط المحافظة، فيما تم إنقاذ امرأة حاولت الانتحار بتناول "السم" بسبب خلافات عائلية، في حين أصيب أصيب أربعة أشخاص بمشاجرة في بغداد.

وقال المصدر الطبي لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً يدعى أمير قاسم علي، كان يقوم بفحص أجهزة كهربائية لبيعها في سوق الجمعة بمنطقة قصاب خانة وسط كركوك، وأثناء عمله تعرض لصعقة مميتة".

وبين أنه "تم نقل الجثة لدائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي لاستكمال الإجراءات القانونية".

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني في بغداد وكالة شفق نيوز، بأن "خلافات بين امرأة وزوجها دفعتها إلى محاولة الانتحار بتناول أقراص سامة من مادة الزرنيخ، في قطاع 70 بمدينة الصدر"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الزوجة إلى المستشفى وتمكنت الكوادر الطبية من إنقاذها".

إلى ذلك، قال المصدر إن "مشاجرة اندلعت بين نحو 12 شخصاً في منطقة الحميدية شرقي العاصمة بغداد، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، أسفرت على إصابة أربعة أشخاص بجروح"، مؤكداً أن "قوة أمنية تدخلت ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".