كركوك والفلوجة.. مصرع معلم بصعقة كهربائية وطالب جامعي بحادث سير

شفق نيوز/ فجعت الأسرة التربوية في الفلوجة بمحافظة الأنبار، يوم السبت، بوفاة المعلم جاسم محمد أحمد الجميلي جراء تعرضه لصعقة كهربائية، في حين لقى طالب مصرعه إثر حادث سير على طريق "كركوك – أربيل".

ونعت مديرية تربية الفلوجة الفقيد الذي كان مدرساً في مدرسة الشموس الابتدائية المختلطة بكلمات مؤثرة، مشيدة بإخلاصه وتفانيه في أداء رسالته التربوية.

وأشارت إلى أن "خسارته تمثل فقداناً كبيراً لواحد من الكوادر التعليمية المتميزة في القضاء".

وفي حادث منفصل، أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، بوفاة طالب جامعي من جامعة الكتاب الأهلية إثر حادث سير مروّع وقع على طريق كركوك – أربيل، ضمن حدود ناحية آلتون كوبري شمال المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطالب كان في طريقه لأداء الامتحانات النهائية في جامعته، عندما اصطدمت سيارته بسيارة حمل نتيجة السرعة الفائقة، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثراً بإصابات بليغة في الرأس والصدر".

وأضاف أن "فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، إلا أن الطالب كان قد فارق الحياة قبل وصولهم، وتم نقل جثمانه إلى دائرة الطب العدلي في كركوك".