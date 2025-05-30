كركوك والسليمانية.. ضحايا بحادث سير والقبض على متهم بجريمة قتل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوفاة شخصين وإصابة 3 آخرين، بحادث سير في كركوك، فيما ألقت شرطة السليمانية القبض على متهم بجريمة قتل، بعد أقل من ساعة على وقوعها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين توفيا وأصيب ثلاثة آخرون جراء حادث مروري وقع قرب منطقة "حفتي بزاز" على الطريق الحولي في منطقة شوراو شمال مدينة كركوك".

وأضاف أن "الحادث نجم عن اصطدام سيارة من نوع أوبل بشاحنة لنقل البضائع"، مبينا أن "الفرق الطبية نقلت المصابين إلى مستشفى آزادي التعليمي لتلقي العلاج، فيما تم إيداع جثتي الضحيتين في دائرة الطب العدلي".

وإلى السليمانية، أعلنت مديرية شرطة المحافظة، أن "مفارز شرطة بيرمكرون تلقت معلومات تفيد بوقوع شجار في شارع آسوس ضمن مركز قضاء بيرمكرون، أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة".

وأضاف البيان، أن "قوة من الشرطة وصلت فوراً إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجروحه"، مبينا أن "فرق التحري باشرت على الفور بعمليات التحقيق والتحري المكثف، وتمكنت خلال أقل من ساعة من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وهو من مواليد 1980".