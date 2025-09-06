كركوك.. أهالي 3 مناطق يحتجون على نقل قوات الشرطة المحلية

شفق نيوز– كركوك

تظاهر العشرات من أهالي ناحية تازة خورماتو وقرية بشير جنوبي كركوك، يوم السبت، عقب قرار نقل العشرات من أفراد الشرطة المحلية إلى تشكيل جديد ضمن قيادة شرطة المحافظة.

وقال أحمد أصغر جواد، منسق التظاهرة لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي ناحية تازة خورماتو وقرية بشير نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية سلمية قرب مركز شرطة ناحية تازة، للتعبير عن رفضهم لإجراءات نقل المنتسبين".

وأوضح أن "قوات الشرطة المحلية في تازة وبشير لعبت دوراً محورياً في تعزيز الأمن وحماية الأهالي منذ سنوات، ولذلك فإن أي تغيير في مواقعهم قد يترك فراغاً أمنياً يهدد استقرار المنطقة"، مضيفاً أن "الفعالية ستكون سلمية بالكامل وملتزمة بالنظام والقانون".

من جهته، قال أحد المتظاهرين ويدعى (أبو علي التازلي)، للوكالة، إن "أكثر من 50 منتسباً من قصبة بشير وشرطة تازة تم نقلهم إلى قوة جديدة مشكلة داخل قيادة شرطة كركوك تحت اسم قوة شركة فرض القانون"، مطالباً بوقف إجراءات النقل والإبقاء على الوجود في مناطقنا لخدمة أهلها وحمايتهم".

ويعبر الأهالي عن قلقهم من أن يؤدي القرار إلى إضعاف المنظومة الأمنية المحلية التي لطالما اعتمدت على معرفة عناصر الشرطة بطبيعة المنطقة والعشائر والعلاقات الاجتماعية فيها، وهو ما أسهم في تقليص المخاطر الأمنية ومنع تكرار الخروقات.

وبحسب متابعين للشأن الأمني في كركوك، فإن المناطق الواقعة جنوبي المحافظة مثل تازة خورماتو وبشير تعرضت خلال السنوات الماضية لتهديدات متكررة من الخلايا المسلحة الإرهابية، ما جعل الحاجة إلى قوات محلية متمرسة وقريبة من المجتمع المحلي أمراً ضرورياً للحفاظ على الاستقرار.

ويقول مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحتجين يأملون أن تسهم الوقفة في دفع الجهات المعنية إلى إعادة النظر بالقرار، مؤكدين أن تحركهم لا يتعارض مع سلطة القانون وإنما يهدف إلى حماية مكاسب أمنية تحققت بجهود كبيرة من القوات المحلية والأهالي معاً.