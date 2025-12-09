كركوك.. إنقاذ 7 عائلات حاصرتها السيول في ناحية ليلان

شفق نيوز- كركوك

أعلن مدير ناحية ليلان، محمد الموسوي، مساء الثلاثاء، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ سبع عائلات بعد أن حاصرتها السيول التي اجتاحت عدداً من المناطق جنوب شرقي محافظة كركوك، نتيجة موجة أمطار غزيرة شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

وقال الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن السيول اجتاحت مساحات واسعة من ناحية ليلان، لاسيما في منطقتي يارومجه وزندانة، ما أدى إلى محاصرة عدد من المنازل واحتجاز ساكنيها داخل كتل مائية كبيرة".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني استجابت على الفور، ونفذت عمليات إنقاذ معقدة بسبب ارتفاع مناسيب المياه، وتمكنت من إخراج جميع العائلات المحتجزة دون تسجيل إصابات".

وأشار الموسوي إلى أن مياه السيول "ارتفعت فوق ثمانية جسور فرعية داخل الناحية، نتيجة تدفق سيول قادمة من أطراف المحافظة عبر مجاري المياه، مما تسبب بتعطّل حركة بعض الطرق مؤقتاً"، مؤكداً أن "جميع الجسور ما تزال سليمة ولم تتعرض لأضرار إنشائية، وأن منسوب المياه بدأ بالانخفاض تدريجيًا خلال الساعات الأخيرة".

وخلص مدير الناحية، إلى القول إن فرق الطوارئ والخدمات البلدية تواصل عملها في فتح الطرق وتقييم الأضرار، إضافة إلى اتخاذ إجراءات احترازية تحسبًا لأي ارتفاع جديد في مياه السيول خلال الساعات المقبلة.