كركوك.. إنقاذ أُسرة بعد انهيار جزء من سقف منزلها بسبب شدة الأمطار

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في مستشفى قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك، يوم السبت، بأن دوريات نجدة الحويجة تمكنت من إنقاذ أسرة بعد تعرض منزلها إلى انهيار جزئي في سقفه، جراء غزارة الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع فجر اليوم السبت في قرية عَرْصَة التابعة إلى ناحية العباسي ضمن قاطع نجدة العباسي، حيث أدى تَشَبُّع سقف المنزل بالمياه إلى انهيار جزء منه، ما تسبب بحالة من الهلع بين أفراد الأسرة".

وأضاف أن "القوات الأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تحركت على الفور إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغ من الأهالي، وتمكنت من إنقاذ جميع أفراد الأُسرة وإخراجهم من داخل المنزل المتضرر، قبل نقلهم إلى مكان آمن".

وبيّن المصدر أن "الحادث أسفر عن إصابة أحد أفراد الأسرة بجروح متفاوتة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية له في موقع الحادث، ثم نقله إلى مستشفى قضاء الحويجة لاستكمال العلاج"، مؤكدًا أن "حالته الصحية مستقرة ولا تشكل الإصابة خطرًا على حياته".

وأشار إلى أن "الجهات المعنية باشرت تقييم الأضرار التي لحقت بالمنزل، فيما دعت الأجهزة الأمنية المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الريفية، إلى توخي الحذر خلال فترات الأمطار الغزيرة، والتأكد من سلامة منازلهم، لا سيما المبنية من مواد قديمة أو غير مدعّمة".

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار تأثر مناطق عدة في محافظة كركوك بموجة أمطار، تسببت بأضرار مادية متفاوتة في بعض القرى، دون تسجيل خسائر بشرية كبيرة حتى الآن.