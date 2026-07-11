كركوك.. إنجاز مشروع جسر داقوق الرابط بين بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز- كركوك

أعلنت مديرية الطرق والجسور في محافظة كركوك، يوم السبت، قرب افتتاح جسر داقوق بعد الوصول إلى المراحل النهائية من المشروع، مؤكدة أن الجسر يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية على الطريق الرابط بين كركوك وبغداد، فضلاً عن كونه ممراً رئيسياً باتجاه محافظات إقليم كوردستان.

وقال مدير طرق وجسور كركوك، المهندس علي أكبر، لوكالة شفق نيوز، إن "العمل في مشروع جسر داقوق وصل إلى مراحله الأخيرة، ولم يتبقَّ سوى بعض اللمسات الفنية والاختبارات النهائية تمهيداً لافتتاحه أمام حركة السير خلال الفترة القريبة المقبلة".

وأضاف أن "المشروع يُعد من المشاريع الحيوية في المحافظة، نظراً لموقعه على الطريق الدولي الذي يربط كركوك بالعاصمة بغداد، ويُستخدم كذلك من قبل المركبات المتجهة إلى محافظات إقليم كوردستان، ما يجعله من أكثر المحاور المرورية كثافة".

وأوضح أن "مدة تنفيذ المشروع بلغت 200 يوم، فيما بلغت كلفة الإحالة 13 ملياراً و306 ملايين و864 ألف دينار عراقي، وقد روعي في تنفيذه اعتماد المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة لضمان سلامة الجسر واستيعابه للأحمال وحركة المركبات".

وأشار علي أكبر إلى أن "افتتاح الجسر سيسهم في فك الاختناقات المرورية، وتقليل زمن التنقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، فضلاً عن دعم حركة نقل البضائع والمسافرين بين المحافظات".

وأكد أن مديرية الطرق والجسور تواصل تنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية في محافظة كركوك، ضمن خطط وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بهدف تطوير شبكة الطرق والجسور وتحسين انسيابية الحركة المرورية في المحافظة.