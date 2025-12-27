كركوك.. نجاح عملية جراحية تُجرى لأول مرة في مستشفى حكومي

شفق نيوز- كركوك

أعلن مدير عام دائرة صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، يوم السبت، نجاح عملية جراحية نوعية (رأب الفقرات الصدرية) أُجريت في مستشفى كركوك التعليمي لشاب في الثلاثين من عمره، كان يعاني من كسر قديم في الفقرات الصدرية.

وقال أرجان، وهو الطبيب الاستشاري في جراحة الجملة العصبية ورئيس الفريق الطبي، لوكالة شفق نيوز، إن هذه العملية تُعد الأولى من نوعها التي تُجرى داخل المستشفيات الحكومية في محافظة كركوك، مبيناً أن العملية تكللت بالنجاح، وأن المريض غادر المستشفى وهو يتمتع بحالة صحية جيدة.

وأضاف أن إجراء هذا النوع من العمليات الدقيقة والمعقدة داخل المحافظة يُسهم في تقليل معاناة المرضى، ويجنبهم عناء السفر إلى محافظات أخرى.

وتألف الفريق الطبي الذي أجرى العملية، من أرجان محمد رشيد رئيساً للفريق الجراحي، وجتين جبار اختصاصي جراحة الجملة العصبية، وسوزان بهاء الدين اختصاصية التخدير، إلى جانب عدد من مساعدي الجراحين وملاكات التخدير والتمريض.