كركوك.. مواطن يحرق دراجته النارية احتجاجاً على غرامة مرورية (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أقدم مواطن في مدينة كركوك، يوم السبت، على إحراق دراجته النارية في أحد أسواق المدينة، بعد فرض غرامة مرورية بحقه، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا بين الأهالي.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز إن "مفارز المرور حررت مخالفة بحق صاحب دراجة نارية أثناء تواجده في سوق شعبي وسط كركوك، الأمر الذي دفعه في لحظة انفعال إلى سكب مادة سريعة الاشتعال على دراجته وإضرام النار فيها أمام المارة".

وقال أحد شهود العيان في منطقة رأس الجسر ويدعى جنكيز خالد للوكالة، إن "المشهد كان صادمًا، فقد قام صاحب الدراجة بإحراقها فور تلقيه الغرامة، مما تسبب بذعر المتسوقين قبل أن يتدخل الدفاع المدني ويخمد الحريق".

وبحسب شهود العيان، فإن صاحب الدراجة برر فعلته باعتراضه على قيمة الغرامة التي اعتبرها "مجحفة" قياسًا بظروفه المعيشية الصعبة، مؤكدين أن تصرفه كان بدافع الغضب لا أكثر.

وفي السياق أفاد مصدر في مديرية مرور كركوك لشفق نيوز بأن شرطة المرور أطلقت اليوم أسبوع الضبط ضد المخالفين ومنها الدراجات النارية فيما دعا مواطنون إلى مراجعة آليات فرض الغرامات المرورية والتعامل معها بما يراعي الأوضاع الاقتصادية للكسبة وأصحاب الدخل المحدود.