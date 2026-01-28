كركوك.. مواطنون يقطعون شارعاً رئيسياً احتجاجاً على انقطاع الكهرباء

شفق نيوز- كركوك

قطع عشرات من سكان حي "بنجا علي" في محافظة كركوك، مساء اليوم الأربعاء، أحد الشوارع الرئيسية وأحرقوا الإطارات، احتجاجاً على استمرار انقطاع الكهرباء الوطنية، متهمين الحكومة المحلية بالعجز عن تلبية مطالب المواطنين الخدمية.

وقال أحد المتظاهرين، ويدعى عبد الله رشيد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "سكان الحي يعانون منذ فترة طويلة من انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي دون أي حلول حقيقية من الجهات المعنية، والمناشدات المتكررة لم تلقَ أي استجابة تُذكر".

وأضاف أن "المواطن لم يعد يحتمل هذا الإهمال المستمر، في وقت تُفرض فيه أجور عالية على المولدات الأهلية"، مؤكداً أن "الاحتجاج جاء لإيصال صوت الأهالي والمطالبة بالكهرباء الوطنية أسوة ببقية المناطق".

من جانبه، أوضح متظاهر آخر يدعى آزاد خالد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية تتحمل مسؤولية تردي الخدمات في الحي"، لافتاً إلى أن "غياب الحلول دفع الأهالي إلى الخروج والتظاهر وقطع الطريق للضغط على الجهات المعنية".

وأكد أن "الاحتجاجات ستستمر ما لم يتم توفير التيار الكهربائي بشكل منتظم ومعالجة المشكلة بشكل جذري"، داعياً المسؤولين في المحافظة إلى "النزول ميدانياً والاطلاع على معاناة المواطنين".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة المحلية في كركوك بشأن مطالب المتظاهرين أو الإجراءات المزمع اتخاذها لاحتواء الموقف.