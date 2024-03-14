كركوك.. مواطنون يشكون من ارتفاع أسعار الدجاج بنسبة 150% في رمضان

شفق نيوز/ شكا مواطنون في كركوك، يوم الخميس، من ارتفاع أسعار الدجاج بنسبة 150%، عازين ذلك إلى قيام بعض التجار باستغلال تذبذب أسعار الدولار وحلول شهر رمضان.

ويقول المواطن أنس خالد (26 عاماً)، لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار الدجاج ارتفعت لضعف ونصف الضعف، فبعد أن كان سعر الكليوغرام الواحد بسعر ألفي دينار أصبح الآن بسعر 4500 دينار، هذا الارتفاع لم يكن متوقعاً".

ويضيف أن "الدجاج المستورد هو أيضاً ارتفع سعره بشكل كبير فقد كنا نشتري سعر الكارتون الواحد بسعر 40 دولاراً والآن تجاوز 60 دولاراً".

فيما يعزو سمير علي، أحد مربي الدواجن في كركوك، خلال حديث لوكالة شفق نيوز، سبب ارتفاع أسعار الدجاج، إلى "زيادة الطلب عليه بعد ارتفاع أسعار اللحوم".

ويبين "نحن مربي الدواجن نوفر ما معدله 50% من حاجة السوق المحلية والمتبقي يتم تغطيته من الدجاج المستورد".

من جانبه، يشير قائممقام مدينة كركوك، فلاح خليل يايجلي، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ارتفاع أسعار الدجاج مرتبط بارتفاع أسعار المواد الغذائية عموماً واللحوم الحمراء خصوصاً، وعلى الرغم من تحديد الأسعار وفرض عقوبات فإن اللحوم العراقية ما تزال عليها طلب".

ويؤكد أن "إدارة كركوك والجهات الأمنية تقوم بعملية مراقبة ارتفاع الأسعار لجميع أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء ومن يخالف التعليمات فهناك جهات أمنية تراقب هذا الأمر".