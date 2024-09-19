كركوك.. منتسبو وزارة الدفاع يتظاهرون للمطالبة بأراضٍ سكنية

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من منتسبي وزارة الدفاع في كركوك، يوم الخميس، مطالبين إدارة المحافظة بتخصيص قطع أراضي لهم ضمن التعليمات المنصوص عليها من قبل الإدارة المحلية.

وقال جميل محمد، أحد المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من منتسبي وزارة الدفاع من أهالي محافظة كركوك، تظاهروا اليوم للمطالبة بأبسط الحقوق المنصوص عليها في لوائح حقوق الإنسان، وهي الحصول على قطعة أرض سكنية، أسوة بباقي الموظفين الحكوميين".

وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة للقاء المحافظ لغرض التباحث معه لشمولنا بتوزيع قطع الأراضي".

فيما أكد متظاهر آخر يدعى أسامة رشيد، لوكالة شفق نيوز، أن "التظاهرة حق مشروع ونحن نطالب بإنصاف منتسبي وزارة الدفاع، فنحن كغيرنا لدينا عوائل ونريد سقفاً يحمي أطفالنا، والأرض استحقاق وظيفي ونطالب بها أسوة بباقي الموظفين الحكوميين".