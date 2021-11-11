كركوك.. مكاتب سفر تكشف احصائية بعدد المهاجرين لأوروبا عبر بيلاروسيا

شفق نيوز / أفاد أصحاب مكاتب السفر في كركوك، يوم الخميس، بأن أكثر من ٧٥٠ مواطناً عراقياً قطعوا تذاكر سفر سياحية للهجرة إلى أوروبا عبر بيلاروسيا.

ويشمل هذا العدد، وفقا لأصحاب مكاتب السفر، الذين أبلغوا وكالة شفق نيوز، المسجلين لدى الشركات فقط، منذ بدء موجة الهجرة عبر بيلاروسيا قبل أكثر من شهرين.

وذكر أصحاب المكاتب، أن "غالبية الذين قطعوا تذاكر السفر، من فئة الشباب، وبينهم نساء وأطفال".

وأضافوا أن "الكركوكيين غادروا البلاد عبر مطارات أربيل والسليمانية وبغداد، وقصدوا مطارات إيران والإمارات وسوريا".

ورأت حكومة إقليم كوردستان، يوم أمس، أن مشكلة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، أصبحت خلال الأيام الماضية مادة لحديث عدد من المنظمات ووسائل الإعلام الداخلية والدولية.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، قد وصف أمس الأربعاء، ظاهرة الهجرة بأنها "طبيعية، وعالمية"، ولا تقتصر على الإقليم وحسب، معلنا أن الحكومة قررت تشكيل لجنة يقع على عاتقها تشخيص العوامل والأسباب المؤدية لهجرة الشباب من كوردستان.

وكانت وسائل إعلام بولندية، قد أفادت خلال الأيام الماضية، بوصول رحلتين كبيرتين من المهاجرين الإفريقيين والأوربيين، وعبروا من حدود بيلاروسيا.