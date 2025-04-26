كركوك.. مقتل فتاة إثر خلاف عائلي ومصرع شخصين بانشطار سيارتهما

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم السبت، بمقتل فتاة في قضاء داقوق جنوب المحافظة، إثر خلافات عائلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تبلغ من العمر نحو 20 عاماً، وتعاني من مرض الصرع، توفيت نتيجة تعرضها لعنف داخل منزل عائلتها في قضاء داقوق"، مبيناً أن "التحقيقات الأولية تشير إلى وجود خلافات عائلية سابقة قد تكون السبب وراء الحادثة".

وأضاف أن "السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الوفاة بشكل دقيق، حيث أن الفتاة توفيت أثناء نقلها إلى المستشفى، وأن هناك خلافات مع شقيقها".

وأشار المصدر إلى أن "جثة الفتاة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد سبب الوفاة بشكل رسمي".

وفي سياق آخر، أفاد مصدر في شرطة مرور كركوك، اليوم السبت، بمصرع شخصين في حادث سير مروع على طريق كركوك – أربيل ضمن ناحية التون كوبري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً مرورياً وقع قرب تقاطع كلور عندما فقد سائق سيارة حديثة السيطرة على مركبته بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى انحراف السيارة عن الطريق واصطدامها بعمود حديدي مخصص للدلالة على الطريق".

وأوضح أن "شدة الاصطدام تسببت بانشطار السيارة إلى نصفين، وأسفر الحادث عن مصرع السائق وشخص آخر كان برفقته في الحال".

وأشار المصدر إلى أن "مفارز المرور حضرت إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تم نقل جثتي الضحيتين إلى دائرة الطب العدلي في كركوك".