كركوك.. إصابة رجل بهجوم مسلح داخل سيارته

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإصابة رجل بعد تعرضه لهجوم مسلح داخل سيارته قرب مجسّر عرفة وسط مدينة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشادة كلامية اندلعت بين الضحية وعدد من الأشخاص في أحد أحياء كركوك، قبل أن تتطور سريعاً إلى شجار، ليغادر الطرفان المكان".

وأضاف أن "المهاجمين لاحقوا الضحية لاحقاً بواسطة سيارة سوداء اللون، واعترضوا مركبته قرب مجسّر عرفة وأطلقوا عليه النار من مسافة قريبة".

وأوضح أن "الضحية أُصيب بعدة طلقات في مناطق مختلفة من جسمه، ونُقل على وجه السرعة إلى مستشفى كركوك العام، حيث وصفت حالته بالحرجة لكنها مستقرة".

وأشار المصدر إلى أن "المهاجمين لاذوا بالفرار مباشرة بعد الحادث"، مبيناً أن القوات الأمنية فرضت طوقاً على المنطقة، وشرعت بجمع الأدلة الجنائية ومراجعة كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتورطين".