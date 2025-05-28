كركوك.. مفوضية الانتخابات تواصل حملات التثقيف بقانون حظر حزب البعث

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، استمرار الحملات التثقيفية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية لتعزيز الوعي بقانون حظر حزب البعث المنحل.

وقال المتحدث باسم المفوضية، علي عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية مستمرة في عقد الندوات التعريفية والتثقيفية بالتنسيق مع الجهات التربوية والجامعية، بهدف نشر الوعي المجتمعي حول قانون حظر حزب البعث وبيان مخاطره، لا سيما في الأوساط التعليمية".

وأشار عباس إلى أن "وفداً من لجنة حظر حزب البعث في مكتب انتخابات كركوك زار مديرية تربية كركوك والتقى معاون المدير العام للشؤون الإدارية علي حسين كول بوي، لبحث آليات التعاون المشترك لتنظيم ندوات توعوية في المدارس والمراكز التربوية".

وأضاف أن "هذه الحملات التثقيفية تأتي ضمن جهود المفوضية في ترسيخ مفاهيم السلم المجتمعي، ومنع عودة التنظيمات المحظورة والتكفيرية التي تهدد الأمن والاستقرار".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/ يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد "حسين" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم عليه وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.