كركوك.. مغادرة مصابي حادث انهيار مسجد وإصابة بحادث مروري

شفق نيوز- كركوك

أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، يوم السبت، عن مغادرة جميع المصابين بانهيار سقف مسجد قيد الإنشاء في إحدى قرى قضاء الحويجة، فيما أصيب مواطن بحادث انقلاب عجلة على طريق كركوك – أربيل.

وقال المتحدث باسم صحة كركوك، سامان يابه، لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى الحويجة العام استقبل المصابين بحادث انهيار سقف مسجد أثناء أعمال الصب في إحدى قرى القضاء، وقد توجهت مفرزة طبية من كوادرنا إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين".

وأضاف أن "كوادرنا الطبية تمكنت من إنقاذ المصابين ومعالجتهم، وغادروا جميعاً المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية".

وفي سياق آخر، أفاد مصدر في دائرة شرطة مرور كركوك لوكالة شفق نيوز، بأن حادث سير وقع على الطريق الرابط بين تكريت وأربيل، وأسفر عن إصابة شخص بجروح.

وأوضح المصدر أن "سيارة نوع نيسان روج كانت تقل عائلة مكونة من أربعة أفراد، انقلبت أثناء سيرها على طريق كركوك اربيل ضمن ناحية التون كوبري، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح"، مبيناً أن "فرق الإسعاف نقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تُسجل إصابات خطرة بين بقية أفراد العائلة".

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تُرجح أن السرعة أو فقدان السيطرة على المركبة كانا السبب الرئيس في وقوع الحادث.