كركوك.. مطالبات عربية باعتماد "البطاقة الوطنية" في الانتخابات

شفق نيوز/ طالب المجلس السياسي العربي في كركوك، يوم السبت، الحكومة والبرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، باعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كأساس للمشاركة في الانتخابات، بعد فشل حسم ملف تدقيق سجل الناخبين.

وقال القيادي في المجلس، ياسين العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "العملية السياسية في كركوك لا يمكن أن تستقر دون اعتماد آليات شفافة تضمن نزاهة الانتخابات، وأبرزها الاعتماد على البطاقة الوطنية الموحدة بدلاً من السجلات الحالية التي يشوبها الكثير من الشكوك".

وأضاف أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (16) لسنة 2024، أوجب على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تدقيق سجل الناخبين في كركوك قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، لكن هذا القرار لم يُنفذ حتى الآن، ولم تتخذ المفوضية أي خطوات حاسمة في هذا الاتجاه".

وأشار العبيدي، إلى أن "اللجنة الفنية المكلفة من قبل البرلمان العراقي لم تعمل على حسم هذا الملف المهم في كركوك، وعليه نطالب باعتماد البطاقة الوطنية الموحدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة مع استمرار عدم حسم ملف سجل الناخبين".

وأوضح أن "اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة يحسم الجدل في هذا الأمر، كون قاعدة بيانات وزارة الداخلية دقيقة ويمكن الاعتماد عليها، ونحن على ثقة مطلقة بأن القانون هو المرجع في حسم هذا الملف ويعيد الثقة للناخبين في كركوك".

وتابع القيادي في المجلس السياسي العربي، قائلاً إن "تبني البطاقة الوطنية كوثيقة معتمدة في التصويت سيُسهم في الحد من التزوير ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية"، داعياً جميع الأطراف إلى "دعم هذا التوجه في أقرب وقت ممكن".

ويُعد سجل الناخبين القاعدة الأساسية التي تعتمد عليها المفوضية في تحديد أسماء المؤهلين للمشاركة في الانتخابات، ويتطلب تحديثاً وتدقيقاً مستمرين لضمان دقة البيانات ومنع التزوير أو التكرار.

وبحسب المراقبين فإنه رغم أهمية هذا الموضوع، إلا أن سجل الناخبين في كركوك يعاني من مشاكل كثيرة، أبرزها وجود أسماء وهمية أو مكررة، إضافة إلى ضعف التحقق من صحة البيانات، ما يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.