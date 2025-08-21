كركوك.. مطالبات بنقل محال بيع الخمور خارج الأحياء السكنية

شفق نيوز – كركوك

طالب عضو مجلس محافظة كركوك، أحمد فاتح مصطفى، يوم الخميس، الجهات الأمنية والإدارية في المحافظة باتخاذ إجراءات عاجلة لنقل محال بيع الخمور من داخل الأحياء السكنية إلى مواقع أخرى.

وجاء هذا الطلب استناداً إلى الشكاوى المقدمة من أهالي منطقة دوزان، الذين أعربوا عن انزعاجهم من وجود تلك المحال في مناطقهم وما تسببه من مشاكل اجتماعية وأمنية.

وأوضح مصطفى في كتاب رسمي موجه إلى رئاسة مجلس المحافظة، وورد لوكالة شفق نيوز، أنه "على الجهات المعنية في بلدية كركوك ومديرية البلدية التنسيق لتخصيص مكان مناسب يجمع هذه المحال بعيداً عن المناطق السكنية، بما يضمن احترام رغبة الأهالي وتنظيم عمل هذه الأنشطة وفق الضوابط".