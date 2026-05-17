كركوك.. مطالبات بالتزام أخلاقيات التغطية الاعلامية في قضايا الأطفال

شفق نيوز- كركوك

نظمت منظمة "حماية الأطفال – كوردستان"، بالتعاون مع دائرة صحة كركوك والشرطة المجتمعية، يوم الأحد، ورشة تدريبية بعنوان "أخلاقيات النشر الإعلامي لقضايا الأطفال"، بمشاركة إعلاميين وناشطين وممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الورشة ركزت على المعايير المهنية والأخلاقية في تغطية قضايا الأطفال، مع التأكيد على حماية الخصوصية ومنع نشر معلومات أو صور قد تتسبب بأضرار نفسية أو اجتماعية لهم.

وقالت الممثلة عن المنظمة ديلان خالد، لوكالة شفق نيوز، إن الورشة تهدف إلى تعزيز وعي العاملين في المجال الإعلامي بكيفية التعامل المهني مع القضايا الحساسة المتعلقة بالأطفال، ولا سيما الأيتام والمشردين وضحايا العنف، مشيرة إلى أن بعض التغطيات غير المهنية قد تؤدي إلى وصم الأطفال أو تعريضهم لمشكلات اجتماعية طويلة الأمد.

وأضافت أن الورشة ناقشت مبادئ حماية الطفل، والمخاطر والانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال، إلى جانب دور الإعلام والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في توفير الحماية والدعم لهذه الفئات.

من جانبه، أكد المتحدث باسم شرطة كركوك، العقيد عامر نوري الشواني، لوكالة شفق نيوز، أهمية التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والأجهزة الأمنية والجهات الصحية للتعامل مع القضايا الحساسة بطريقة مسؤولة، محذراً من مخاطر النشر غير المدروس، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما قد يسببه من أذى نفسي واجتماعي للأطفال وعائلاتهم.

بدورها، أوضحت الموظفة في دائرة صحة كركوك، عليه عباس، أن الورشة ركزت على مراعاة الحالة النفسية للأطفال عند إجراء المقابلات أو نشر القصص المتعلقة بهم، إلى جانب أهمية التنسيق مع الجهات الصحية والقانونية المختصة قبل نشر بعض القضايا الحساسة.

وشهدت الورشة نقاشات حول آليات التغطية الإعلامية المسؤولة، وسبل حماية هوية الأطفال ومنع تعرضهم للوصم الاجتماعي، إضافة إلى التحديات التي تواجه الإعلاميين في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية.