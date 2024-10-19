كركوك.. أمطار وعواصف رعدية وانخفاض كبير في درجات الحرارة

شفق نيوز/ سجلت محافظة كركوك، صباح اليوم السبت، كميات متفرقة من الأمطار ترافقها عواصف وصواعق رعدية، بالإضافة إلى تسجيل انخفاض كبير في درجات الحرارة في المحافظة.

وقال مصدر مطّلع في دائرة الأنواء الجوية في كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك سجلت صباح اليوم تساقط أول زخات المطر في مركز المحافظة وعدد من الأقضية، وكانت هذه الكميات محدودة، ولكنها تبشر بأن الموسم المطري لهذا العام سيكون متقدماً على السنوات الماضية حسب خرائط الأنواء الجوية".

وأضاف أن "الكميات التي تساقطت لا تدخل ضمن نسبة قياس الأمطار، كونها زخات مطرية محدودة الكميات، ولكن بشكل عام الموسم الشتوي الجديد".

وأكد المصدر أن "درجات الحرارة سجلت انخفاضًا كبيرًا خلال اليوم، حيث كانت درجة الحرارة العظمى بين 25 إلى 27 درجة".

وتابع المصدر أن "الأمطار التي تساقطت كانت مصحوبة بصواعق رعدية وكميات من العواصف الترابية الخفيفة لفترات متقطعة في الأماكن التي تم تسجيل الأمطار فيها".

وأشار المصدر إلى أن "المنخفض الجوي الذي أثر على العراق، جاء من البحر المتوسط، وأثر على المناطق الشمالية من العراق، منها مناطق في إقليم كوردستان، ومنها السليمانية ومناطق متفرقة من الإقليم".