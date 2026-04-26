كركوك.. مصرع وإصابة 22 شخصاً في حادث سير جماعي (فيديو)

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأُصيب سبعة عشر آخرون، مساء اليوم الأحد، في حادث سير مروع شمال محافظة كركوك، إثر فقدان سائق شاحنة حمل السيطرة على مركبته، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة في عدد من المركبات واندلاع حريق في موقع الحادث.

وأبلغ مصدر طبي وكالة شفق نيوز، بمصرع 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين بحادث تصادم جماعي على طريق كركوك – السليمانية قرب المركز الثقافي ومستشفى آزادي، وذلك في حصيلة جديدة بعدما أفاد مصدر في شرطة مرور كركوك بمقتل شخص وإصابة 9 آخرين بالحادث.

وقال المصدر في وقت سابق من اليوم لوكالة شفق نيوز، إن "شاحنة حمل كانت تسير على طريق كركوك – السليمانية، فقد سائقها السيطرة عليها بشكل مفاجئ قرب المركز الثقافي ومستشفى آزادي، ما تسبب بخروجها عن مسارها واصطدامها بعدد من المركبات المدنية".

وأضاف المصدر عن الإحصائية الأولية للضحايا أن "الحادث أسفر عن وفاة مدني في موقع الحادث متأثراً بإصاباته البليغة، فضلاً عن إصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة، بينها حالات حرجة، حيث جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى آزادي والمراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج".

وأوضح أن "الحادث تسبب أيضاً بتضرر سبع مركبات بشكل متفاوت، بعضها تعرض لأضرار جسيمة، فيما أدى الاصطدام العنيف إلى اندلاع حريق في عدد من السيارات داخل موقع الحادث".

وأشار المصدر إلى أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مركبات أخرى أو مواقع مجاورة، بالتزامن مع انتشار مفارز شرطة المرور والقوات الأمنية لتنظيم حركة السير التي شهدت اختناقات كبيرة نتيجة الحادث".

وبيّن أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً فورياً لمعرفة أسباب فقدان السيطرة على الشاحنة، وما إذا كان الحادث ناجماً عن خلل فني أو السرعة الزائدة أو عوامل أخرى.

وشهد موقع الحادث استنفاراً واسعاً من قبل الأجهزة الأمنية والخدمية، وسط تجمع عدد كبير من المواطنين، فيما دعت الجهات المعنية السائقين إلى توخي الحذر والالتزام بإجراءات السلامة المرورية، خاصة على الطرق الحيوية التي تشهد زخماً مرورياً داخل مدينة كركوك.