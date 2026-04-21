كركوك.. مصرع وإصابة 7 من عائلة إثر انهيار منزل تراثي (فيديو)

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانهيار منزل سكني على ساكنيه في حي الفورية بمحافظة كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المنزل يُعد من أقدم المنازل في المنطقة، مبيناً أن الانهيار أسفر عن مصرع شخص وإصابة ستة آخرين.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، وشرعت بعمليات الإنقاذ لانتشال العالقين من تحت الأنقاض، فيما وصلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وأشار المصدر إلى أن عمليات البحث ما تزال مستمرة للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين تحت الركام، وسط استنفار للأجهزة المعنية في موقع الحادث.

ويُرجّح أن قدم البناء وتهالكه من أبرز أسباب الانهيار، بانتظار نتائج التحقيقات الرسمية لتحديد ملابسات الحادث.