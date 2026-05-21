كركوك.. مصرع وإصابة 5 أشخاص بحوادث سير وإخماد حريق

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الخميس بإصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة إثر حادث سير شمالي المحافظة، فيما لقي مدير مدرسة ابتدائية مصرعه بحادث دهس وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة نوع نيسان التيما فقد سائقها السيطرة عليها بالقرب من سيطرة عرفة الشمالية، على طريق كركوك أربيل ما أدى إلى وقوع حادث مروري أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة".

وأضاف أن "فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي سياق منفصل، أشار المصدر إلى أن "مدير مدرسة لقي مصرعه بعد تعرضه لحادث دهس من قبل دراجة نارية وسط مدينة كركوك"، مبيناً أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشرت القوات الأمنية إجراءاتها القانونية بشأن الحادث".

في حين أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، يوم الخميس، باندلاع حريق داخل أحد المواقع في حي واسطي قرب هيئة الحج وسط المدينة، فيما هرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأبنية المجاورة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق تسبب بتصاعد كثيف لأعمدة الدخان التي غطت أجزاء واسعة من المنطقة وأثارت حالة من القلق بين الأهالي".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني استنفرت بشكل عاجل ووصلت إلى موقع الحادث بعد دقائق من اندلاع النيران، حيث باشرت عمليات الإخماد مستخدمة عدداً من عجلات الإطفاء، وسط إجراءات أمنية لتنظيم حركة السير وإبعاد المواطنين عن مكان الحريق".

وأشار المصدر إلى أن "الفرق المختصة تمكنت من تطويق النيران لمنع انتقالها إلى المحال والمنازل القريبة، فيما لا تزال عمليات التبريد مستمرة حتى اللحظة"، مؤكداً "عدم تسجيل خسائر بشرية بحسب المعلومات الأولية، مع وجود أضرار مادية داخل موقع الحادث".