كركوك.. مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير واعتقال عصابة سرقة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير في المحافظة، فيما ألقت الشرطة القبض على عصابة سرقت 60 مليون دينار من صاحب منفذ وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع على طريق كركوك – الرياض، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف "وفقاً للمعلومات الأولية، فإن الحادث وقع نتيجة تصادم بين مركبتين من نوع (تويوتا بيك آب) ومركبة أخرى"، مشيراً إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

من جانب آخر، أعلنت قيادة شرطة كركوك في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أنه "بعد ورود معلومات حول تعرض صاحب منفذ داخل مدينة كركوك إلى عملية تسليب من قبل أشخاص مجهولين، على الفور تم تشكيل فريق عمل، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى الجناة وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق تمكن فريق العمل من القبض عليهم".

وأضافت "تم تدوين أقوالهم واعترفوا بقيامهم بتسليب صاحب المنفذ وسرقة مبلغ قدره 60 مليون دينار وتوقيفهم وفق المادة 443 من قانون العقوبات العراقي".

وفي السياق، أبلغ مصدر في شرطة نجدة كركوك، وكالة شفق نيوز، بأن "عراكاً بالأيدي حصل بين مجموعة من الشباب بسبب توقف سيارة أمام متجر في حي الواسطي وسط المحافظة".

وتابع أن "قوة من النجدة تدخلت وتمكنت من فض العراك ولم يتم تسجيل إصابات تستدعي النقل إلى المستشفى".