كركوك.. مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير (فيديو)

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، مساء السبت، بوفاة مدني وإصابة أربعة آخرين جراء حادث سير على طريق كركوك – أربيل شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الحادث وقع ضمن حدود ناحية ألتون كوبري، وأسفر عن وفاة أحد الركاب في الحال وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة"، مبيناً أن "فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف المصدر أن "الحادث نجم عن اصطدام سيارتين نوع (بيك آب تويوتا) بسبب السرعة الفائقة، ما أدى إلى تضرر المركبتين بشكل كبير"، مؤكداً أن "الحادثة وقعت في منطقة تخلو من كاميرات المراقبة، ما يصعّب عملية توثيق ملابسات الحادث بشكل دقيق".