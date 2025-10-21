كركوك.. مصرع وإصابة 25 عاملاً منذ مطلع العام أبرزهم عميد الخطاطين

شفق نيوز– كركوك

كشف مصدران محلي وطبي في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، عن مصرع وإصابة 25 عاملاً في مجالات العمل المختلفة منذ مطلع العام الحالي، أغلبهم خلال عمليات البناء والإعمار، من بينهم الخطاط المعروف عوني النقاش الذي توفي أثناء مزاولته عمله في أحد المساجد وسط المدينة.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة كركوك شهدت منذ مطلع العام الحالي تزايداً في حوادث العمل داخل ورش البناء والمشاريع العمرانية، وأسفرت تلك الحوادث عن مصرع وإصابة 25 عاملاً من مختلف المهن"، مضيفاً أن "غالبية هذه الحوادث ناتجة عن انعدام إجراءات السلامة وغياب الرقابة الميدانية من قبل الجهات المعنية".

وأشار المصدر إلى أن "من بين ضحايا تلك الحوادث الخطاط المعروف عوني النقاش، الذي سقط من مكان مرتفع أثناء عمله في أحد المساجد وسط المدينة، في حادثة لاقت حزناً واسعاً بين الأوساط الثقافية والفنية".

أما المصدر الطبي فقد أكد لوكالة شفق نيوز أن "مستشفيات كركوك استقبلت خلال الأشهر الماضية عشرات الحالات الناتجة عن حوادث عمل في مواقع مختلفة، بينها حالات حرجة وأخرى أدت إلى الوفاة"، مبيناً أن "أغلب الإصابات كانت بسبب السقوط من المرتفعات أو استخدام أدوات غير مؤمّنة، إضافة إلى الصعقات الكهربائية أثناء أعمال الصيانة".

وفي السياق، أرجع الباحث والأكاديمي عبد الله حسن، في حديث لوكالة شفق نيوز، سبب ارتفاع معدلات حوادث العمل في كركوك إلى "غياب إجراءات السلامة المهنية وضعف الرقابة الحكومية على مواقع الإنشاء والبناء"، مشيراً إلى أن "الكثير من الورش تعمل بعمال غير مدرّبين، ولا تتوفر فيها أبسط مستلزمات الأمان، ما يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية متكررة".

وأضاف حسن أن "تكرار مثل هذه الحوادث يسلّط الضوء على ضرورة وضع ضوابط إلزامية للسلامة المهنية وتفعيل دور نقابات العمال في الرقابة والتوعية، خاصة في المشاريع الصغيرة والمواقع غير الخاضعة لإشراف حكومي مباشر".

والفنان والخطاط الراحل عوني عادل عباس النقاش، من مواليد كركوك 1961، بدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات، وبرز بإتقانه خطوط الثلث والنسخ والديواني، وخلّد اسمه بكتابة المصحف الشريف، وعمل مشرفاً فنياً في مديرية التربية ومسؤولاً عن قسم الخط العربي والقرآن الكريم قبل تقاعده العام الماضي، وتوفي في 12 شباط 2025 إثر سقوطه أثناء تنفيذ عمل فني داخل مسجد في كركوك.