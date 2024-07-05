كركوك.. مصرع واصابة خمسة اشخاص نتيجة حوادث متفرقة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مساء اليوم الجمعة، بمصرع واصابة خمسة أشخاص بينهم طفل نتيجة حوادث متفرقة في كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع في حي عدن حيث اصطدم صاحب سيارة نوع جيب سوداء اللون وأثناء قيام الطفل مصطفى حسن مكرم عمره ست سنوات باللعب أمام منزله حيث من قوة الدهس توفي الطفل وقامت الشرطة بنقل الجثة للطب العدلي واعتقلت صاحب السيارة".

وفي حادث ثان، أضاف المصدر، أن "الشاب فرهاد فرمان محمد واثناء سباحته في مشروع ماء سد كوجك بناحية قره هنجير شمال كركوك، غرق بسبب نزوله وسط المشروع وتم انتشال الجثة من قبل الشرطة النهرية ونقلها للطب العدلي".

وفي حادث ثالث أشار المصدر إلى أن ثلاثة مدنيين اصيبوا بجروح متوسطة إثر انقلاب سيارتهم على طريق كركوك بغداد ضمن حدود قضاء طوز خورماتو وتم نقلهم الى مستشفى قريب للعلاج".