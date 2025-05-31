كركوك.. مصرع طالبة بعد الامتحان و"مبردة هواء" تنهي حياة شاب

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، يوم السبت، بأن المحافظة شهدت حالتي وفاة مأساويتين لشابين في حادثين منفصلين وقعا خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "طالبة جامعية تُدعى (نور سرمد كاظم)، توفيت متأثرة بجروحها البليغة بعد تعرضها لحادث سير على طريق كركوك – أربيل، ضمن ناحية التون كوبري حيث كانت تُنقل إلى المستشفى وهي في حالة حرجة، إلا أنها فارقت الحياة لاحقًا رغم محاولات الكادر الطبي لإنقاذها".

وأضاف المصدر أن "الحادث الثاني وقع في ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة، (55 كم جنوب غربي كركوك)، حيث توفي شاب على الفور إثر صعقة كهربائية شديدة أثناء قيامه بأعمال تنظيف المبردة الهوائية وتتعلق بالكهرباء المنزلية، وقد نُقلت جثته إلى الطب العدلي في كركوك".