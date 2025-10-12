كركوك.. مصرع شرطي من أربيل في حادث سير مروّع

شفق نيوز – كركوك

لقي شرطي من سكان مدينة أربيل مصرعه، اليوم الأحد، إثر حادث سير مروّع وقع على الطريق الرابط بين ناحية سركران وقضاء الدبس شمال غربي محافظة كركوك.

وأفاد مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، بأن الحادث "نجم عن انقلاب سيارة مدنية كان يقودها الشرطي صالح حسين قادر، البالغ من العمر 51 عاماً"، مشيراً إلى أن "الضحية يعمل ضمن ملاك وزارة الداخلية ويقيم في مدينة أربيل".

وأضاف المصدر، ان "فرق الإنقاذ والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث بعد تلقيها بلاغاً من المارة، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى آزادي التعليمي في كركوك، إلا أنه فارق الحياة أثناء تلقيه العلاج في قسم الطوارئ متأثراً بجراحه البليغة".

وبيّن المصدر، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة فقدان السيطرة على المركبة بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلابها لمرات عدة على جانب الطريق".

وتشهد طرق كركوك وأطرافها بين الحين والآخر حوادث سير مميتة، تعزوها مديرية المرور العامة إلى السرعة المفرطة وسوء حالة الطرق وقلة الالتزام بإجراءات السلامة المرورية.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ إجراءات توعية ومراقبة للحد من الحوادث المرورية التي تحصد أرواح العشرات سنوياً.