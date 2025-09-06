كركوك.. مصرع شاب إثر تماس كهربائي وإصابة 3 بحادث سير

شفق نيوز – كركوك

شهدت محافظة كركوك، يوم السبت، حادثين منفصلين أسفرا عن مصرع شاب وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة.

وأخبر مصدر طبي، وكالة شفق نيوز، بأن "الشاب (بيشرو علي) توفي إثر تعرضه لتماس كهربائي أثناء مزاولته عمله في شارع الأطباء وسط مدينة كركوك"، مبينًا أن فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث لكنها لم تتمكن من إنقاذه.

وفي حادث آخر، أبلغ مصدر أمني، الوكالة، بأن "ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة نتيجة حادث سير على الطريق الدولي الرابط بين قضاء داقوق وكركوك جنوبي المحافظة"، لافتًا إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث.

وتشهد كركوك بين حين وآخر حوادث متفرقة تتعلق بضعف إجراءات السلامة في مواقع العمل، فضلًا عن تزايد حوادث السير على الطرق الخارجية نتيجة السرعة العالية وازدحام المركبات.