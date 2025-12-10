كركوك.. مصرع امرأة وإصابة عامل بلدية بصعقة كهربائية في حادثين منفصلين

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع امرأة وإصابة عامل بلدية بصعقتين كهربائيتين في حادثين منفصلين وسط المدينة، ما أثار قلق السكان بسبب تكرار مشاكل التماس الكهربائي خلال الأيام الأخيرة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المرأة أصيبت بصعقة كهربائية داخل منطقة شوراو شمالي مدينة كركوك، وتم نقل جثتها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي حادث منفصل، أشار المصدر إلى تعرض أحد عمال بلدية كركوك لصعقة كهربائية داخل سوق رحيماوة أثناء تأديته لعمله، مؤكداً أنه تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تُعرف بعد حالته الصحية بشكل نهائي.

وأكد المصدر أن الحادثين يعكسان خطورة الأسلاك المكشوفة وشبكات الكهرباء غير المؤمنة في عدد من المناطق والأسواق الشعبية داخل المدينة، داعياً الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الحوادث وحماية المواطنين والعاملين في المرافق العامة.