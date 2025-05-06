كركوك.. مشاجرة أطفال تنتهي بإصابة 3 مدنيين والشرطة تتدخل

شفق نيوز/ أُصيب ثلاثة مدنيين، يوم الثلاثاء، إثر مشاجرة اندلعت بين مجموعة من الأطفال قرب مبنى محكمة كركوك القديمة، تطورت لاحقاً إلى عراك بالأيدي والأدوات الحادة "التواثي".

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بسيطة بين أطفال تطورت إلى عراك عنيف شارك فيه ذووهم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر، أن "دوريات شرطة النجدة حضرت إلى موقع الحادث بسرعة وتمكنت من السيطرة على الموقف، واعتقلت المتسببين في المشاجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتشهد بعض المناطق في كركوك بين الحين والآخر مشاجرات مماثلة، ما يدفع الجهات الأمنية إلى تكثيف حضورها في الأماكن الحيوية للحفاظ على الأمن والنظام العام.