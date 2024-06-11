كركوك.. مشاجرة تنتهي بقتل شخصين بـ"دهس متعمد" وهروب السائق

نيوز/ أفاد مصدر في دائرة مرور كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مشاجرة حصلت بين سائق مركبة حملة كبيرة انتهت بقيام سائق المركبة بقتل اثنين ممن تشاجر معهم "دهساً" ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المشاجرة حصلت بين سائق مركبة الحمل ومجموعة من الأشخاص في فضاء الحويجة (45كم جنوب غربي كركوك)، فما كان من سائق المركبة إلا العودة إلى مركبته والتوجه نحو من تشاجر معهم الذين كانوا ما يزالون واقفين في مكانهم وقام بدهس اثنين منهم ما أدى إلى وفاتهما على الفور، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وعممت أوصاف السائق لاعتقاله".