كركوك.. مشاجرة تسفر عن قطع أذن شخص وحادث سير يودي بحياة مدني

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن مشاجرة اندلعت في محافظة كركوك، أسفرت عن إصابة أحد الأشخاص بجروح بليغة بعد تعرضه لقطع في الأذن باستخدام آلة حادة (كتر).

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المصاب نُقل بشكل عاجل إلى مستشفى كركوك التعليمي لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة بعد تدخل الكوادر الطبية.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وفي حادث منفصل، لقي مدني مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء حادث سير وقع بين سيارتين من نوع (كيا) في المنطقة الصناعية جنوب كركوك.

وأشار المصدر، إلى أن فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، بينما نُقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، مبيناً أن الحادث نجم عن شدة الاصطدام بين المركبتين.