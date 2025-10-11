كركوك.. مرض خطير يضرب محمية للحيوانات ومسؤول يحذر من كارثة (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

حذّر مسؤول مركز "هملايا" للبيطرة وحقوق الحيوانات في كركوك مهند حسن خالد، يوم السبت، من الإهمال الذي تعانيه محمية كركوك للحيوانات، مؤكداً أن المركز قدّم على مدى الأشهر الماضية عشرات المرات الطعام والعلاج للحيوانات الموجودة داخل المحمية على نفقته الخاصة، في ظل غياب الدعم الحكومي.

ووفق خالد، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "المحمية التي تؤوي مئات الكلاب والطيور والحيوانات السائبة تمرّ بظروف صحية صعبة للغاية، وهناك نقص حاد في الأدوية والعلاجات الضرورية"، داعياً الجهات المعنية إلى "تخصيص ميزانية ثابتة ودعم فني لضمان استمرار عملها وإنقاذ الحيوانات المصابة".

وفي السياق، كشف قائممقام محافظة كركوك فلاح خليل، للوكالة، أن "مرضاً خطيراً أشبه بداء السعال ضرب المحمية التي يتواجد فيها أكثر من 900 كلب"، مبيناً أن "دائرة المستشفى البيطري في كركوك وبغداد أُبلغت لإجراء الكشف الموقعي والفحوصات البيطرية اللازمة".

وأضاف خليل أن نتائج الكشف الأولية أظهرت إصابة عدد كبير من الكلاب بمرض سريع الانتشار يشكل خطراً على الحيوانات والإنسان على حد سواء، مشيراً إلى أن "التوجيه الأولي تضمن إبادة الكلاب المصابة للحد من انتشار العدوى".

وتابع أن "التوجيه الثاني يقضي بتلقيح الكلاب السليمة بلقاح خاص، وتبلغ كلفة تلقيح الحيوان الواحد نحو 15 ألف دينار عراقي، في حين يتجاوز عدد الكلاب في المحمية 900 كلب، ما يجعل الكلفة الإجمالية عالية وتتطلب دعماً حكومياً عاجلاً".

من جانبه، قال الناشط في مجال حقوق الحيوانات خالد محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الكلاب في محمية كركوك تعاني من أمراض تنفسية وجلدية معقدة، أبرزها التهاب القصبات الهوائية والسعال المعدي والطفيليات الداخلية والخارجية"، مبيناً أن "هذه الأمراض تنتقل بسهولة في الأماكن المكتظة بسبب ضعف التهوية وسوء التعقيم".

وبحسب محمد، فن "قلة اللقاحات ونقص التغذية الصحية يضاعفان من احتمالات الإصابة، خاصة بين الكلاب الصغيرة والمصابة سابقاً"، محذراً من أن "إهمال الوضع الصحي في المحمية قد يؤدي إلى كارثة بيئية وصحية تمتد إلى المناطق المجاورة إن لم تُتخذ إجراءات عاجلة للسيطرة على العدوى".

وتأسست محمية كركوك للحيوانات، قبل نحو 5 سنوات بمبادرة من ناشطين في مجال الرفق بالحيوان والبيطرة التطوعية، بهدف إيواء الكلاب السائبة والمصابة وإنقاذ الحيوانات التي تتعرض للحوادث أو الإهمال. تقع المحمية في أطراف مدينة كركوك قرب ناحية ليلان، وتُعدّ الوحيدة من نوعها في المحافظة.

وعلى مدى السنوات الماضية، اعتمدت المحمية على الجهود التطوعية والتبرعات الفردية لتأمين الغذاء والعلاج، دون أي دعم رسمي من الجهات الحكومية أو البيطرية، ما جعلها تواجه صعوبات متكررة في توفير المستلزمات الضرورية، خصوصاً مع تزايد أعداد الحيوانات فيها بشكل مستمر.