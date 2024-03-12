كركوك.. مراحل متقدمة لإنجاز "أكبر" محطة لمعالجة تصريف المياه في المحافظة

شفق نيوز/ اعلن مدير مشروع مجاري كركوك الاستراتيجي يوم الثلاثاء، أن محافظة كركوك تشهد إنشاء اكبر محطة لمعالجة مياه المجاري بكلفة تصل الى 136 مليار دينار عراقي.

وقال مدير المشروع المهندس زاكروس جان ولي لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة تنفذ واحدة من أهم المشاريع الاستراتيجية في محافظة كركوك وهو مشروع معالجة مياه المجاري والتي تقع في منطقة تركلان جنوب غربي كركوك".

ولفت إلى أن "كلفة المشروع تبلغ 136 مليار دينار عراقي وهو من تخصيصات وزارة البلديات، وأن العمل يسير بصورة مميزة جدًا ومراحل العمل وصلت الى 80%، ومن المؤمل إنجاز المشروع نهاية العام الحالي".

وتابع أن "مشروع مجاري كركوك الموحد الخاص بالصرف الصحي بدأ العمل بمرحلته الاولى عام 2011 والتي تتضمن إنشاء محطة معالجة في تركلان والمرحلة الأولى التي أحيلت من قبل وزارة البلديات لشركة ايرانية بلغت تكلفتها 136 مليار دينار عراقي العمل بالمشروع توقف بسبب مشاكل في موقع العمل مع أهالي منطقة تركلان لغاية عام 2014".

وأكد أن " العمل بالمشروع مستمر ونأمل الانتهاء منه نهاية العام الحالي".