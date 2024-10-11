كركوك.. ليلة دامية واشتباكات بين الشرطة ومحتفلين بفوز أسود الرافدين (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مواطنون من كركوك، يوم الجمعة، بوقوع اشتباكات بينهم الشرطة وعدد من الأشخاص الذين خرجوا ليلة أمس للاحتفال بفوز المنتخب العراقي على المنتخب الفلسطيني ضمن بطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وفي التفاصيل يروي احد المحتفلين ويدعى سرمد أحمد لوكالة شفق نيوز، ما حصل قائلاً، "بعد انتهاء مباراة العراق وفلسطين حيث كالمعتاد يتجمع المحتفلون وسط المدينة برفع الاعلام العراقية و الرقص على أغاني تشجيع المنتخب العراقي".

وأضاف أن "احتفال فجر الجمعة كان غير الاحتفالات السابقة حيث قام عدد محسوب على اهالي كركوك برفع السلاح والاعتداء على دورية لشرطة النجدة أثناء قيامها قرابة الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم بفض احد التجمعات التي كادت تتحول الى معركة".

وتابع أن "مجموعة من المحتفلين هاجموا الدورية واعتدوا على أفراد الدورية وهذا الأمر دعا منتسبي الدورية بالدفاع عن انفسهم"، مشيراً إلى أن "المهاجمين رفعوا اسلحة بوجه الشرطة مثل المسدس والآلات الجارحة".

وقال محتفل ثان للوكالة، إن "مجموعة من المحتفلين توقفوا أمام أحد المطاعم في شارع المحافظة وكانوا يستقلون سيارة أجرة نوع "تويوتا" وعند مطالبة الدورية لهم مغادرة المكان هاجموا الدورية واعتدوا على أفرادها وبعض منهم كان يحمل السلاح".

وفي السياق أكد مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، أن" الشرطة تعمل على تأمين أي احتفال أو تجمع ولكن هناك من يستغل الاحتفال لاثارة مشاكل ومن يخالف القوانين سيتم اعتقاله"، مؤكداً "توقيف عدد من الذين قاموا بالاعتداء على أفراد الدورية".

ولفت المصدر إلى ان "المساس بأي منتسب اثناء عمله يعاقب عليه القانون بالحبس لأنه موظف حكومي ويؤدي واجباً رسمياً"، لافتاً الى "فتح تحقيق بما جرى في شارع المحافظة".