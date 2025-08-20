كركوك.. لجنة رفع التجاوزات تُخلي عائلة بـ"القوة" من منزل عشوائي (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في كركوك، يوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر لجنة رفع التجاوزات أثناء معاينتها لأراضٍ تابعة للدولة، تعرضت للتجاوز من قبل بعض السكان المحليين في حي كوباني بالمحافظة.

ويُظهر المقطع اللجنة وهي توثق التجاوزات وتحدد الأراضي المخالفة، وقامت بإخلاء إحدى العوائل بـ"القوة" من أحد المنازل المتجاوزة، فيما تشير المصادر المحلية إلى أن هذه الأراضي كانت مخصصة لأغراض عامة، وأن تجاوز السكان عليها يشكل مخالفة قانونية تستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من الجهات الحكومية أو لجنة رفع التجاوزات حول تفاصيل الإجراءات المتخذة بحق المخالفين أو خطط معالجة التجاوزات في الحي.