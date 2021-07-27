كركوك لا تؤيد إعادة فرض الحظر الشامل وتقدم مقترحين للحد من إصابات كورونا

شفق نيوز/ أعلن مدير عام دائرة صحة كركوك الدكتور نبيل حمدي بوشناق يوم الثلاثاء عدم تأييد المحافظة إعادة فرض حظر التجوال الشامل في العراق في الوقت ذاته أيدّ الإعلان عن الحظر الجزئي وتشديد الإجراءات والتدابير الوقائية مع الحث على تلقي اللقاحات.

وقال بوشناق في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحافظة لا تؤيد فرض الحظر الشامل بسبب الأوضاع المعيشية، وعدم قطع أرزاق الناس، مردفا بالقول إن تشديد الإجراءات وإقبال السكان على تلقي اللقاح كفيلة بالحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن معدل الإصابات بالوباء في كركوك وصل إلى حد غير مقبول، وان مستشفيات المحافظة امتلأت بالمصابين.

وأضاف ان الايام المقبلة سوف تشهد ارتفاعا بمعدل الإصابات، ونتوقع طفرة هائلة في أعداد المصابين.

بوشناق نصح سكان المحافظة بالتوجه إلى مراكز التطعيم باللقاح المتوفر في أكثر من 51 مركزا موزع في عموم المحافظة.

وكان مصدر في وزارة الصحة والبيئة قد كشف يوم السبت برفع توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة تتضمن خيارين أحدهما يقضي بإعادة فرض الحظر الشامل للتجوال لمدة لا تتجاوز أسبوعين، والآخر يتضمن فرض الحظر الجزئي وذلك للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا بعد اجتياح الموجة الثالثة للوباء البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة الاستشارية بوزارة الصحة رفعت توصيات إلى اللجنة تتضمن فرض حظر التجوال لمدة 14 يوم مع إغلاق حركة التنقل بين المدن والمحافظات أو فرض حظر جزئي مع فرض حظر تام أيام الخميس والجمعة والسبت على أن يطبق هذا القرار مطلع شهر آب المقبل.

ووفقا للمصدر فإن اللجنة العليا للصحة والسلامة ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة وسيتم النظر بالمقترحات، مشيرا إلى إصدار قرارات جديدة خلال الاجتماع لمواجهة ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.