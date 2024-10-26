كركوك.. قوة عسكرية تعتقل 8 مزراعين كورد قاموا بزراعة أراض "متنازع عليها"

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في قضاء داقوق جنوبي كركوك، مساء يوم السبت، عن اعتقال قوة عسكرية ثمان مزارعين كورد على خلفية شكوى تقدم بها مزارعين وافدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة من الجيش العراقي وعلى خلفية شكوى تقدم بها عدد من الفلاحين الوافدين على اثر قيام المزارعين الكورد بزراعة أراضٍ متنازع عليها بين الفلاحين الكورد والفلاحين الوافدين، حيث اعتقلت القوة 8 من الفلاحين الكورد في قرية المنصور (حفتخار) بقضاء داقوق (45 كم جنوب كركوك)".

وأضاف المصدر أن "عملية الاعتقال جاءت أثناء انشغالهم بحصاد محصول السمسم، وهم الآن قيد التوقيف في مركز شرطة داقوق".

وتابع المصدر أن "سبب الشكوى التي تقدم الفلاحين الوافدين على ان الارض عليها خلاف ولم تحسم القضية".