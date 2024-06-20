كركوك: قرار منع نقل المواشي مستمر والمحافظة خالية من النزفية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات المحلية والطبية في كركوك يوم الخميس، تشديد إجراءاتها الرقابية على الحدود الإدارية لمنع انتقال الحيوانات من وإلى المحافظة لمنع انتقال الأمراض، واتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتشار مرض الحمى النزفية بين المواشي.

وقال قائممقام كركوك فلاح خليل يايجلي لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة كركوك اتخذت سلسلة إجراءات صحية وقائية ضمن ايام عيد الاضحى حيث شددنا الراقية على عدم الذبح الخارجي للأضاحي لمنع انتشار الأمراض الانتقالية ومنها الحمى النزفية".

وأضاف أن "كركوك نفذت عمليات تفتيش وتحري في ايام العيد على معامل الدواجن والمفاقس والمجازر التي تقوم بعمليات الذبح ومنعنا الذبح الخارجي والعشوائي خلال عطلة عيد الاضحى وكذلك إجراء حملات على الباعة الذين يبيعون المواشي بصورة غير قانونية".

وأكد أن "الإجراءات مستمرة لمنع نقل المواشي من كركوك وخارجها والمواشي التي تنقل وفق الضوابط يسمح لها بالمرور من نقاط التفتيش".

وفي السياق؛ قال المخول في ادارة المستشفى البيطري في كركوك صباح نوري حسن لوكالة شفق نيوز، إن "المستشفى البيطري في كركوك، نفذ حملات تفتيش وتعقيم على المواقع التي فيها المواشي والدواجن بسبب ظهور إصابات بمرض الحمى النزفية، بين الأبقار والجاموس في المحافظات المجاورة".

وأضاف إلى أن "إعداد حملات تلقيح للوقاية من الحمى النزفية وتحصين الثروة الحيوانية من الأمراض الفتاكة خلال الفترات الماضية".

والحمى النزفية، من الأمراض المشتركة بين الإنسان ولكنه حيواني بالدرجة الأولى ويظهر على الأبقار والجاموس على شكل قرح في اللثة ويسيل اللعاب يرافقه التهابات شديدة.