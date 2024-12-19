كركوك.. فريق طبي عراقي ينجح بإجراء عملية جراحية "نادرة ومعقدة"

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مستشفى آزادي التعليمي في كركوك، يوم الخميس، عن إجراء عملية جراحية "نادرة ومعقدة" لامرأة خمسينية كان يعاني من صعوبة في الأكل والشرب وكاد يفارق الحياة لو لا تدخل عاجل من فريق طبي عراقي.

وقال مدير المستشفى بەلين عمر حمه رضا، لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً طبياً متخصصاً نجح في إجراء عملية جراحية نادرة تمثلت بفتح الصدر وقطع عضلات المريء لمريضة عمرها 54 عاماً كانت تعاني من عدم القدرة على بلع السوائل والأكل بسبب ارتخاء وتضيق في المريء".

وأضاف أنه "لولا سرعة الاستجابة من قبل الفريق الطبي لتدهورت حالتها الصحية".

بدوره أوضح اختصاص جراحة الصدر والأوعية الدموية، الطبيب المشرف على العملية الجراحية، هرمان ياسين شواني، لوكالة شفق نيوز، أن "المريضة كانت تعاني من عدم القدرة على بلع السوائل والأكل بسبب الارتخاء وتضيق في المريء وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمختبرية والشعاعية استوجب إجراء عملية جراحية لها".

وتابع "أجريت لها عملية فتح الصدر وقطع عضلات المريء وفتح تضيق المريء وبنجاح، وهذه تعتبر من العمليات الجراحية النادرة واستغرقت ساعتان متواصلتان، وحالياً الحالة الصحية للمريضة مستقرة وتم إخراجها من المستشفى بصحة جيدة".