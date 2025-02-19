كركوك.. فريق طبي عراقي ينجح بإجراء عملية جراحية لمعالجة حالة "نادرة جداً"

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مستشفى "آزادي" التعليمي في كركوك، يوم الأربعاء، عن إجراء عملية "فوق الكبرى" لمعالجة حالة نادرة جداً.

وقال مدير المستشفى بلین عمر حمە رضا، لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً طبياً متخصصاً نجح في إجراء عملية جراحية (ديلورمي) فوق الكبرى لحالة نادرة تحدث لـ0.5% من الناس".

وأضاف أن "رئيس الفريق الطبي الطبيب علي أحمد زنكنه، وهو اختصاص الجراحة العامة والناظورية والمشرف على حالة المريض (ش. ج) البالغ من العمر 43 عاماً الذي وصل إلى شعبة الطوارئ الجراحية في المستشفى، كان المستقيم خارج الجسم بحدود 35سم مع اختناقه".

وبين أنه "بعد إجراء الفحوصات السريرية والمختبرية تم تحضير المريض للعملية فوراً وإجراء عملية (ديلورمي) طفيفة التوغل وإزالة الغشاء المخاطي للمستقيم مع تقوية جداره وفك الاختناق وإرجاعه داخل التجويف الحوضي مع عملية (ريبشتاين) عن طريق فتح بطن وتثبيت المستقيم في الحوض واستغرقت العملية خمس ساعات، المريض حالياً بصحة جيدة".