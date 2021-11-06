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كركوك.. غلق طريق احتجاجاً على "قمع" المتظاهرين في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-06T14:43:58+0000
كركوك.. غلق طريق احتجاجاً على "قمع" المتظاهرين في بغداد

شفق نيوز/ قطع عشرات المتظاهرين، يوم السبت، طريقا في مدينة كركوك، احتجاجاً على "قمع" المتظاهرين من أنصار القوى السياسية الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات في العاصمة بغداد.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة المحافظة وسط مدينة كركوك قطعوا لمدة ساعة شارع المحافظة احتجاجا على استخدام "العنف المفرط" ضد المتظاهرين في العاصمة بغداد.

وطالب هؤلاء، بإجراء تحقيق عادل وكشف المتورطين في قمع احتجاجات بغداد.

المطالبات تركزت ايضا بالغاء نتائج الانتخابات التي يعتبرون بأن بعثة الأمم المتحدة ورئيستها جينين بلاسخارت ودول جوار متورطة بتزوير نتائجها.

وكان متظاهرا قد سقط ضحية وأصيب أكثر من 300 متظاهر وفرد أمن خلال صدامات عنيفة وتبادل إطلاق نار عندما حاول المحتجون على نتائج الانتخابات اقتحام المنطقة الخضراء التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية.

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