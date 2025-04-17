كركوك.. إغلاق 4 محال "قصابة" تحسباً لتفشي أمراض انتقالية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كركوك، يوم الخميس، إغلاق 4 محال قصابة ومصادرة الأغنام، وذلك في إطار حملة صحية ورقابية واسعة، تهدف إلى تعزيز معايير الصحة العامة والوقاية من الأمراض الانتقالية.

وقال مدير عام صحة المحافظة أرجان محمد رشيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المرحلة الأولى من الحملة ركزت على منطقتي القورية والكورنيش، مستهدفة محال الجزارة (القصابين) وتم تنفيذ هذه الحملة من قبل فرق الرقابة الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك القائممقامية، والبلدية، ولجنة التجاوزات، كما حظيت الحملة بتغطية إعلامية من عدد من القنوات الفضائية".

واضاف، انه "تم خلال الحملة مصادرة 20 رأس غنم و350 كغم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، فضلاً عن إغلاق 4 محال قصابة لعدم التزامها بالمعايير الصحية المطلوبة".

وأشار المسؤول المحلي، إلى أن "الحملة ستستمر حتى تحقيق أهدافها، والتي تأتي في مقدمتها الوقاية من الأمراض الانتقالية كالحمى النزفية وغيرها، إضافة إلى ذلك، تضمنت الحملة برامج توعوية تهدف إلى إرشاد أصحاب المحال العامة، خصوصا القصابين، بضرورة الالتزام بالشروط الصحية للوقاية من الامراض، مما يؤكد حرص دائرة صحة كركوك على رفع مستوى السلامة الصحية في المجتمع".