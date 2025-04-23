كركوك.. إغلاق مطاعم ومصادرة لحوم غير صالحة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، يوم الأربعاء، عن مصادرة لحوم وغلق مطاعم ومحال، غير ملتزمة بالضوابط الصحية، خلال حملة لها.

وقال مدير عام صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة جاءت في إطار جهود الدائرة للحد من المخالفات الصحية ومتابعة سلامة اللحوم والمواد الغذائية المقدمة للمواطنين".

وأضاف أنه "تمت مصادرة عدد من الأغنام وكميات من اللحوم غير المختومة بختم المجزرة وفق محاضر أصولية، وأُحيلت إلى الفحص البيطري".

وتابع أن "الفرق الرقابية قامت أيضًا بمصادرة كميات من أسياخ الشوي غير الصالحة للاستخدام البشري، وغلق مطعم ومحل قصابة لعدم التزامهم بالضوابط الصحية المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 وتعديلاته".