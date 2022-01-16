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كركوك.. إغلاق صفين في مدرسة ابتدائية بعد اكتشاف اصابة بكورونا

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-16T11:42:44+0000
كركوك.. إغلاق صفين في مدرسة ابتدائية بعد اكتشاف اصابة بكورونا

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الاحد، بإغلاق صفين في مدرسة ابتدائية بمحافظة كركوك بعد اكتشاف اصابة بكورونا لاحد التلاميذ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة من دائرة الصحة أغلقت شعبتين في ابتدائية قطش المختلطة في قرية قطش الواقعة على طريق المشروع والتابعة لناحية تازة خورماتو".

واوضح أن "الصفين الذين تم إغلاقهما هما السادس والرابع وذلك بسبب وجود إصابة بين الطلاب"، موضحا أن "الاغلاق يكون لمدة 14 يوماً وقد تم أخذ مسحات اضافية لطلبة الصفوف الأخرى وقد تؤدي الى اغلاق صفوف اضافية في حال اكتشاف إصابات".

وتشهد كركوك ارتفاعا ملحوضا في عدد الاصابات وتتصدر المحافظة باقي المحافظات من حيث الاصابات.

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