كركوك.. غرق صبي وشاب في حادثين منفصلين

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر طبي، يوم الاثنين، بوفاة صبي وشاب غرقاً في حادثين منفصلين وقعا ضمن مناطق جنوب غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "صبياً يبلغ من العمر 11 عاماً توفي غرقاً في مشروع الحويجة، الذي يبعد نحو 55 كم جنوب غربي كركوك".

وأضاف أن "شاباً يبلغ من العمر 21 عاماً غرق في مشروع العمل الشعبي ضمن المنطقة نفسها، وتم انتشال جثته بعد فوات الأوان".

وتأتي هذه الحوادث بعد يوم من وفاة صبي يبلغ من العمر 14 عاماً غرقاً أثناء محاولته السباحة في مشروع ماء قرب سيطرة (كي وان) جنوب غربي كركوك، هرباً من درجات الحرارة المرتفعة، بحسب ما أفاد به مصدر أمني أمس الأحد.

وأشار المصدر الطبي، إلى أن "الجهات المعنية فتحت تحقيقاً في الحادثين، وتم نقل الجثمانين إلى دائرة الطب العدلي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة".