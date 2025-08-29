كركوك.. غرق شاب وإنقاذ اثنين من عائلة واحدة في نهر الزاب

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بوقوع حادث غرق مأساوي في نهر الزاب ضمن قضاء الدبس شمال غربي كركوك، أسفر عن وفاة شاب وإنقاذ اثنين آخرين من أفراد عائلته.

وأخبر مصدر مسؤول في الشرطة النهرية، وكالة شفق نيوز، بأن "فرق الغواصين تمكنت بعد ساعات من البحث المتواصل من انتشال جثة الشاب الغريق، فيما تم إنقاذ شخصين آخرين من العائلة نفسها"، مبيناً أن الحادث وقع نتيجة السباحة في منطقة غير مؤمنة وتشهد تيارات مائية قوية.

وبحسب المصدر فإن "هذه الحادثة ترفع عدد حالات الغرق المسجلة في كركوك منذ مطلع العام الحالي إلى ست حالات، معظمها وقعت في الأنهار والمسطحات المائية غير المخصصة للسباحة".

وأضاف أن الشرطة النهرية والدفاع المدني مستمران في تكثيف حملات التوعية وتحذير الأهالي من مخاطر السباحة في المواقع غير الآمنة.